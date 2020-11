Incidente di caccia a Bolzaneto: «Dopo lo sparo siamo fuggiti per paura» (Di lunedì 23 novembre 2020) Accusati di omissione di soccorso anche i 2 amici di chi ha esploso i colpi: l’autopsia dovrà stabilire se la vittima poteva essere salvata Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 novembre 2020) Accusati di omissione di soccorso anche i 2 amici di chi ha esploso i colpi: l’autopsia dovrà stabilire se la vittima poteva essere salvata

ilsecoloxix : Incidente di caccia a Bolzaneto, il responsabile era fuggito dopo lo sparo mortale. Denunciato per omissione di soc… - Pino__Merola : Incidente caccia: chi ha sparato e amici sono scappati - LiguriaNotizie : Incidente di caccia a Bolzaneto, pm: cacciatore scappato dopo lo sparo - zazoomblog : Ardea agenti intervengono per un incidente e nell’auto (senza conducente) scoprono refurtiva rubata a una vedova di… - AnsaLiguria : Incidente caccia: chi ha sparato e amici sono scappati. I tre sono indagati per omissione di soccorso #ANSA -