Francia, Sarkozy a processo per corruzione: per la prima volta un ex presidente compare in tribunale (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la prima volta un ex capo di Stato francese va in tribunale in veste di imputato. Nicolas Sarkozy, accusato di corruzione, dovrà rispondere ai giudici insieme al suo avvocato Thierry Herzog e dell’ex magistrato Gilbert Azibert, entrambi coinvolti in un processo senza precedenti nella Quinta repubblica. prima di Sarkozy, soltanto il suo predecessore Jacques Chirac fu messo sotto accusa, e condannato nel 2011, per lo scandalo dei falsi impieghi al Comune di Parigi, ma non comparve mai nell’aula di tribunale a causa del suo precario stato di salute. Sessantacinque anni, appena alleggerito dalle accuse per le tangenti libiche a causa della ritrattazione del testimone chiave a suo carico, Sarkozy ha promesso di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Per laun ex capo di Stato francese va inin veste di imputato. Nicolas, accusato di, dovrà rispondere ai giudici insieme al suo avvocato Thierry Herzog e dell’ex magistrato Gilbert Azibert, entrambi coinvolti in unsenza precedenti nella Quinta repubblica.di, soltanto il suo predecessore Jacques Chirac fu messo sotto accusa, e condannato nel 2011, per lo scandalo dei falsi impieghi al Comune di Parigi, ma non comparve mai nell’aula dia causa del suo precario stato di salute. Sessantacinque anni, appena alleggerito dalle accuse per le tangenti libiche a causa della ritrattazione del testimone chiave a suo carico,ha promesso di essere ...

