Covid-19, morto il sindaco di Melito. Sognava la scugnizzeria nel suo Comune (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19, morto il sindaco Antonio Amente Il sindaco di Melito, Antonio Amente, è deceduto nella mattinata di oggi a causa del Covid-19. Il primo cittadino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 23 novembre 2020)-19,ilAntonio Amente Ildi, Antonio Amente, è deceduto nella mattinata di oggi a causa del-19. Il primo cittadino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - SkyTG24 : Covid Napoli, infermiere in pensione era tornato al 118 per aiutare: morto 75enne - SkyTG24 : Covid Napoli, morto il sindaco di Melito Antonio Amente - ForzAzzurri1926 : COVID-19, LUTTO A MELITO SOGNAVA IL NAPOLI NEL SUO COMUNE, IL CORONAVIRUS L'HA PORTATO VIA >>>>>>… - Claudiano1979 : @Ascensione_xxy9 @Cambiacasacca @dariofrance Non ci frega un cazzo. Il Natale lo facciamo solo se non ci sono morti… -