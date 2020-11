Arriva in libreria Search And Destroy di Atsushi Kaneko (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quelle quarantotto creature, di sono prese ogni cosa. Mi hannoprivata del corpo e dello spirito, perciò le scoverò e le distruggerò perritornare… me stessa!” Il 25 novembre Arriva in libreria fumetteria e negli store online Search and Destroy di Atsushi Kaneko (Soil, Deathco). L’opera in tre volumi è un adattamento in chiave sci-fi di uno dei classici più apprezzati diOsamu Tezuka, Dororo, un omaggio al Dio del manga. Al termine di una terribile guerra, i robot sono la principale forza lavoro e sovraffollano la città, dove si integrano solo in parte alla società umana. Una notte, l’orfano Doro subisce un tentativo di rapimento da parte di uno Yakuza ma viene difeso da una ragazza, né umana, né robot. Chi è costei? Per cosa combatte? L’opera presenta diversi punti in comune ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quelle quarantotto creature, di sono prese ogni cosa. Mi hannoprivata del corpo e dello spirito, perciò le scoverò e le distruggerò perritornare… me stessa!” Il 25 novembreinfumetteria e negli store onlineanddi(Soil, Deathco). L’opera in tre volumi è un adattamento in chiave sci-fi di uno dei classici più apprezzati diOsamu Tezuka, Dororo, un omaggio al Dio del manga. Al termine di una terribile guerra, i robot sono la principale forza lavoro e sovraffollano la città, dove si integrano solo in parte alla società umana. Una notte, l’orfano Doro subisce un tentativo di rapimento da parte di uno Yakuza ma viene difeso da una ragazza, né umana, né robot. Chi è costei? Per cosa combatte? L’opera presenta diversi punti in comune ...

