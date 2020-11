Agropoli | aperte le adesioni al primo corso per operatori di Protezione Civile

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Al via a breve ilperdidel Gruppo Comunale di– Nucleo Sommozzatori. Sarà possibile presentare richiesta di adesione, al protocollo dell’Ente, a mano o via pec (protocollo@pec.comune..sa.it) entro il 27 novembre 2020. Il modello è scaricabile dall’apposita sezione “” presente sul sito istituzionale www.comune..sa.it. Dalla settimana successiva prenderà il via il, che si terrà presso la sede della, sita al piano terra della Palazzina polifunzionale presso il porto di, in ...