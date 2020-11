Solinas moltiplica le Asl | ma il Governo fa ricorso La riforma sovranista della sanità sarda aumenta i manager e le possibilità di piazzare gli amici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Anche in piena emergenza Covid la politica non rinuncia alle grandi e spericolate manovre attorno alla. La tentazione di mettere sempre di più le mani nella gestione delle strutture che dovrebbero essere in prima linea solo per garantire la salute dei cittadini è troppo forte. Il governatoresardo Christianha così varato unaper ripristinare le otto vecchie Asl con personalità giuridica,ndo le poltrone e rendendole disponibili anche per chi sinora non ne aveva titoo. Ma questa volta la manovra si è scontrata con undeciso a stoppare certi sistemi e, dopo i rilievi trasmessi a Giunta e Consiglio regionaleSardegna quasi due settimane fa, Palazzo Chigi ha impugnato la norma ricorrendo alla Corte Costituzionale. ...