“Serve tanta forza”. Lillo Petrolo e il Covid, il messaggio dal comico a due settimane dalla notizia della positività (Di domenica 22 novembre 2020) Lillo Petrolo, la notizia arriva nelle ultime ore per la gioia di tutti. Il famoso Petrolo della coppia Lillo e Greg esce fuori dal brutto periodo trascorso in seguito alla positività da Covid. Momenti preoccupanti che il comico ha raccontato. Adesso è tempo di voltare pagina, ringraziando tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Il comico annuncia così la sua guarigione. Un video reso pubblico sul profilo Instagram ha visto Lillo nuovamente sorridente. Le parole del comico annunciano chiaramente che il peggio sembra essere passato e che adesso sta decisamente meglio: “Ciao a tutti, eccomi qua. Tampone negativo, e finalmente a casa. Voglio ringraziare mia moglie Tiziana, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020), laarriva nelle ultime ore per la gioia di tutti. Il famosocoppiae Greg esce fuori dal brutto periodo trascorso in seguito allada. Momenti preoccupanti che ilha raccontato. Adesso è tempo di voltare pagina, ringraziando tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Ilannuncia così la sua guarigione. Un video reso pubblico sul profilo Instagram ha vistonuovamente sorridente. Le parole delannunciano chiaramente che il peggio sembra essere passato e che adesso sta decisamente meglio: “Ciao a tutti, eccomi qua. Tampone negativo, e finalmente a casa. Voglio ringraziare mia moglie Tiziana, ...

Francomar56 : RT @Mic4810: Tanta invidia, tanta malvagità a che serve? Basta un attimo e non ci sei più! Ecco cos'è la vita. Appunto!!!*** https://t.c… - MariLu201068 : RT @IlardiBarbara: Gunaydin tesoro e ti auguro a te e a tutti una buona domenica . In questi periodi l'unica cosa che ci serve e avere tant… - IlardiBarbara : Gunaydin tesoro e ti auguro a te e a tutti una buona domenica . In questi periodi l'unica cosa che ci serve e avere… - VeryLil1 : RT @counterchoir: Lagarde risponde all'Onorevole @Marcozanni86 (LEGA-ID). 'La BCE può creare tanta moneta quanta ne serve. Tecnicamente no… - gookygoo : RT @Mic4810: Tanta invidia, tanta malvagità a che serve? Basta un attimo e non ci sei più! Ecco cos'è la vita. Appunto!!!*** https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Serve tanta Edoardo Bennato: «Non c'è è un mix di nuove e vecchie canzonacce» Panorama