Sassuolo, Berardi: “Che bello essere in vetta. Ora vogliamo vincerle tutte” (Di domenica 22 novembre 2020) Berardi commenta ai microfoni di Sky la vittoria che spedisce il Sassuolo in vetta alla Serie A: "Oggi era difficile, siamo stati bravi perchè loro hanno fatto una grande partita" - dichiara l'esterno offensivo del Sassuolo - . Sul primo posto Berardi è chiaro: "Ci fa piacere essere in testa, se siamo lì è tutto meritato, dobbiamo continuare così e cercare di vincere tutte le partite. Per me è un bel periodo e devo continuare così, sto maturando ancora ma non devo fermarmi mai. La fascia da capitano è un motivo di orgoglio, devo ringraziare tutti i miei compagni, mi supportano sempre come io cerco di fare per loro".caption id="attachment 1054695" align="alignnone" width="5664" Berardi, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020)commenta ai microfoni di Sky la vittoria che spedisce ilinalla Serie A: "Oggi era difficile, siamo stati bravi perchè loro hanno fatto una grande partita" - dichiara l'esterno offensivo del- . Sul primo postoè chiaro: "Ci fa piacerein testa, se siamo lì è tutto meritato, dobbiamo continuare così e cercare di vincere tutte le partite. Per me è un bel periodo e devo continuare così, sto maturando ancora ma non devo fermarmi mai. La fascia da capitano è un motivo di orgoglio, devo ringraziare tutti i miei compagni, mi supportano sempre come io cerco di fare per loro".caption id="attachment 1054695" align="alignnone" width="5664", getty/caption ITA Sport Press.

MarcoFrance83 : @itselisy 2 tiri subiti in 90 minuti. eurogol di boga e una sassata di Berardi dopo una cavolata della nostra difes… - socapatriots : ?? FT: Hellas Verona 0-2 Sassuolo ?? Boga 42' ?? Berardi 76' #SerieATIM #soccerpatriots #GiftedEra - sportface2016 : #VeronaSassuolo 0-2, #Berardi: 'Primo posto meritato, gran momento per me' - leoninor : RT @MassimoCaputi: In attesa di #NapoliMilan il Sassuolo si gode il primato in classifica. Per come gioca e per il valore dei calciatori, p… - sportli26181512 : Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi superstar, Raspadori può far meglio: Hellas Verona-Sassuolo 0-2 Consigli 6,5:..… -