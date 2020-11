Pique’, il ginocchio fa crack: Barcellona in ansia (Di domenica 22 novembre 2020) Momento molto delicato per il Barcellona che, oltre alla sconfitta subita ieri sera al Wanda Metropolitano per mano dell’ Atletico Madrid, perde anche Gerard Pique’ per un brutto infortunio al ginocchio. Pique’, quali sono le sue condizioni? Al momento si sospetta la rottura del legamento del ginocchio destro, ma bisognerà aspettare gli esami strumentali che verranno effettuati oggi per conoscere la reale entità. Il centrale spagnolo si è fatto male intorno alla metà del secondo tempo, quando in occasione di uno scontro di gioco con Angel Correa, quest’ultimo è letteralmente franato sul suo ginocchio provocandone l’innaturale distorsione. Dalle immagini si è capito subito che si trattava di qualcosa di molto serio, anche perché il giocatore camminava a malapena ed è uscito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Momento molto delicato per ilche, oltre alla sconfitta subita ieri sera al Wanda Metropolitano per mano dell’ Atletico Madrid, perde anche Gerardper un brutto infortunio al, quali sono le sue condizioni? Al momento si sospetta la rottura del legamento deldestro, ma bisognerà aspettare gli esami strumentali che verranno effettuati oggi per conoscere la reale entità. Il centrale spagnolo si è fatto male intorno alla metà del secondo tempo, quando in occasione di uno scontro di gioco con Angel Correa, quest’ultimo è letteralmente franato sul suoprovocandone l’innaturale distorsione. Dalle immagini si è capito subito che si trattava di qualcosa di molto serio, anche perché il giocatore camminava a malapena ed è uscito ...

