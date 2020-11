Modena-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 22 novembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida valevole per la 12° giornata di campionato in Serie C – Girone B. Si gioca, a partire dalle 15:00, allo Stadio Alberto Braglia di. IL MOMENTO DEL7 punti nelle ultime 3 partite: questo il bilancio più che positivo della squadra gialloblu di Michele Mignani che si appresta ad ospitare oggi, tra le mura amiche del Braglia, la forte squadra di Stefano Vecchi. Quella tra emiliani e altoatesini è sfida sentitissima tra la quarta della classe (il) e la seconda in classifica (il). I canarini sono reduci dal pareggio a reti bianche rimediato sul campo del Mantova lunedì scorso. Uno 0-0 che ha stoppato la mini striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Imolese prima (0-1 l’8 novembre) e Carpi ...

Ultime Notizie dalla rete : Modena Sudtirol

Stadionews.it

Tre ritorni, di cui due gettati subito nella mischia: per la sfida odierna tra Modena e Südtirol mister Vecchi recupera Fischnaller, Beccaro e Vinetot, con gli ultimi due subito in campo dal primo ...Tutto quello che c'è da sapere su Modena-Sudtirol, sfida valevole per la 12° giornata di campionato in Serie C - Girone B.