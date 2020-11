LIVE Medvedev-Thiem 4-6 4-3, Finale ATP Finals DIRETTA: fasi calde del set! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 GRAN DIRITTO DIAGONALE DI Thiem! Medvedev non arriva con il recupero di diritto. 30-40 PALLA BREAK Medvedev! Il russo ammattisce Thiem nello scambio e trova il punto con il diritto in diagonale. 30-30 Si salva al servizio Thiem: prima imprendibile per Medvedev. 15-30 Lungo il diritto in spinta di Thiem! 15-15 Buona prima del #3 al mondo. 0-15 CADE Thiem! L’austriaco, nell’indietreggiare, perde l’equilibrio e Medvedev passa con il rovescio. 4-3 Si salva Medvedev che annulla due palle break! AD-40 Stecca Thiem con il diritto da fondocampo. 40-40 Troppo discontinuo Medvedev in questo gioco. AD-40 ALTRO ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 GRAN DIRITTO DIAGONALE DInon arriva con il recupero di diritto. 30-40 PALLA BREAK! Il russo ammattiscenello scambio e trova il punto con il diritto in diagonale. 30-30 Si salva al servizio: prima imprendibile per. 15-30 Lungo il diritto in spinta di! 15-15 Buona prima del #3 al mondo. 0-15 CADE! L’austriaco, nell’indietreggiare, perde l’equilibrio epassa con il rovescio. 4-3 Si salvache annulla due palle break! AD-40 Steccacon il diritto da fondocampo. 40-40 Troppo discontinuoin questo gioco. AD-40 ALTRO ...

