Inter-Torino, Lukaku: “Non siamo ancora una grande squadra, 3 punti importanti” (Di domenica 22 novembre 2020) “Onestamente non siamo ancora una grande squadra. I primi 60 minuti abbiamo giocato veramente male, in grande difficoltà e senza cattiveria. Poi ci siamo svegliati e abbiamo vinto. Erano importanti i tre punti“. Lo ha detto Romelu Lukaku, dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino per 4-2. “Io voglio aiutare i miei compagni – spiega a DAZN – non sono un leader. Sono solo uno dei 25 giocatori in questo spogliatoio. Sto crescendo e voglio migliorare ancora: i fuoriclasse vincono qualcosa e voglio riuscirci qui. L’esultanza con Lautaro? Giochiamo assieme a Call of Duty, è dovuto a quello“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Onestamente nonuna. I primi 60 minuti abbiamo giocato veramente male, indifficoltà e senza cattiveria. Poi cisvegliati e abbiamo vinto. Erano importanti i tre“. Lo ha detto Romelu, dopo la vittoria dell’contro ilper 4-2. “Io voglio aiutare i miei compagni – spiega a DAZN – non sono un leader. Sono solo uno dei 25 giocatori in questo spogliatoio. Sto crescendo e voglio migliorare: i fuoriclasse vincono qualcosa e voglio riuscirci qui. L’esultanza con Lautaro? Giochiamo assieme a Call of Duty, è dovuto a quello“. SportFace.

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - Inter : ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinist… - Inter : ?? | GOL TORINO 62' - Penalty per i granata dopo verifica al VAR (contatto in area tra Young e Singo): Ansaldi tras… - _fede10 : RT @JulioCesare12: La cosa più triste di Inter - Torino è stata il 2-0: non tanto per il gol subito ma per la non esultanza di Ansaldi, che… - AGaggera : Inter – Torino 4 – 2 -