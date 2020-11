Di Maio sta con Morra: «Si è scusato. Il Paese si occupi di mafia, non delle sue parole». E Fico attacca la Rai: «Errore gravissimo» (Di domenica 22 novembre 2020) «Nicola Morra si è scusato per le sue parole su Jole Santelli, la cui scomparsa ha scosso davvero tutti. Ciononostante, da giorni non si fa altro che attaccare lui, proprio mentre il presidente del consiglio della Regione Calabria, Domenico Tallini, viene arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso». Così Luigi Di Maio, con un lungo post pubblicato su Facebook, interviene nella polemica sul presidente pentastellato della Commissione Antimafia, finito nella bufera per le sue parole su Santelli e attaccato nei giorni scorsi anche da ambienti del Movimento 5 stelle. «Sapete chi c’era nella lista degli impresentabili redatta dalla commissione antimafia, di cui Nicola ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) «Nicolasi èper le suesu Jole Santelli, la cui scomparsa ha scosso davvero tutti. Ciononostante, da giorni non si fa altro chere lui, proprio mentre il presidente del consiglio della Regione Calabria, Domenico Tallini, viene arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso». Così Luigi Di, con un lungo post pubblicato su Facebook, interviene nella polemica sul presidente pentastellato della Commissione Anti, finito nella bufera per le suesu Santelli eto nei giorni scorsi anche da ambienti del Movimento 5 stelle. «Sapete chi c’era nella lista degli impresentabili redatta dalla commissione anti, di cui Nicola ...

Non si placano le polemiche dopo le gravi affermazioni pronunciate da Nicola Morra (M5S) sulla defunta presidente della Regione Calabria. Il centrodestra non ci sta e ingaggia una dura battaglia contr ...

Il ministro degli Esteri su Facebook difende il procuratore dell'Antimafia al centro della polemica aver detto "i calabresi hanno sbagliato a votare ..."