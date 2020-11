Conte: "Lukaku ha ragione. L'Inter non è ancora una big" (Di domenica 22 novembre 2020) È la solita pazza Inter . Dallo 0-2 al 4-2 finale contro il Torino con le firme di Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez. ' Sicuramente da parte nostra l'approccio non è stato dei migliori, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) È la solita pazza. Dallo 0-2 al 4-2 finale contro il Torino con le firme di Sanchez,(doppietta) e Lautaro Martinez. ' Sicuramente da parte nostra l'approccio non è stato dei migliori, ...

