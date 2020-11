Cagliari, Cragno: “Contro Juventus non abbiamo sfigurato. Cerco di meritarmi certi palcoscenici” (Di domenica 22 novembre 2020) K.o. per il Cagliari nel match dello Stadium contro la Juventus nel sabato sera di campionato. 2-0 per i bianconeri ma una buona prova da parte dei sardi che per voce del portiere Alessio Cragno guarda avanti e pensa ai prossimi impegni. Parlando al sito ufficiale rossoblù, l'estremo difensore anche della Nazionale ha commentato la sfida contro CR7 e il proseguimento della stagione.Cragno: "Non abbiamo sfigurato"caption id="attachment 1054343" align="alignnone" width="456" Cuadrado, getty/caption"Siamo venuti a Torino per fare la nostra partita, pur consci della forza di un avversario che è tra i migliori del mondo. La prima mezz'ora ci ha visti in gara sia in attacco che in difesa ma poi loro sono stati bravi ad alzare ritmo e trovare il gol", ha detto Cragno. "Certe ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) K.o. per ilnel match dello Stadium contro lanel sabato sera di campionato. 2-0 per i bianconeri ma una buona prova da parte dei sardi che per voce del portiere Alessioguarda avanti e pensa ai prossimi impegni. Parlando al sito ufficiale rossoblù, l'estremo difensore anche della Nazionale ha commentato la sfida contro CR7 e il proseguimento della stagione.: "Non"caption id="attachment 1054343" align="alignnone" width="456" Cuadrado, getty/caption"Siamo venuti a Torino per fare la nostra partita, pur consci della forza di un avversario che è tra i migliori del mondo. La prima mezz'ora ci ha visti in gara sia in attacco che in difesa ma poi loro sono stati bravi ad alzare ritmo e trovare il gol", ha detto. "Certe ...

