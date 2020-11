"Avevo una paura terribile". L'angoscia della Mussolini ospite della Venier: "Ecco chi mi ha aiutato" (Di domenica 22 novembre 2020) Nella puntata odierna di Domenica In Mara Venier ha ospitato in collegamento i protagonisti di Ballando con le stelle tra cui anche Alessandra Mussolini, che ha svelato un retroscena: “Avevo una paura terribile. Non pensavo nemmeno di poter gareggiare tra la paura del covid, l'ansia. Mi ha aiutato la tenacia di Milly Carlucci”. Alessandra Mussolini è arrivata al terzo posto, nello show del sabato sera di Rai Uno. Secondo posto Paolo Conticini. Al primo posto Giles Rocca e Lucrezia Lando. E se Alessandra Mussolini è molto contenta non lo è la giudice Selvaggia Lucarelli: "Non trovo giusto che Alessandra Mussolini sia andata più avanti di Scardina e Solenghi. E' il pubblico che fa scemenze. Alessandra ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Nella puntata odierna di Domenica In Maraha ospitato in collegamento i protagonisti di Ballando con le stelle tra cui anche Alessandra, che ha svelato un retroscena: “una. Non pensavo nemmeno di poter gareggiare tra ladel covid, l'ansia. Mi hala tenacia di Milly Carlucci”. Alessandraè arrivata al terzo posto, nello show del sabato sera di Rai Uno. Secondo posto Paolo Conticini. Al primo posto Giles Rocca e Lucrezia Lando. E se Alessandraè molto contenta non lo è la giudice Selvaggia Lucarelli: "Non trovo giusto che Alessandrasia andata più avanti di Scardina e Solenghi. E' il pubblico che fa scemenze. Alessandra ha ...

adelphiedizioni : «Avevo bisogno di un drink, di una grossa assicurazione sulla vita, di una vacanza, di una casa in campagna. E inve… - VittorioSgarbi : Che fosse una indagine fondata sul nulla lo avevo detto parecchi mesi fa. Felice per questo esisto.… - RFanciola : RT @andcapocci: Ho visto il documentario sul Covid-19 Hold-up, che sta spopolando in Francia. Tra le tante bufale complottiste, ce n'è una… - jensensguitar : Ho capito di aver raggiunto il picco della mia vita sentimentale quando mi sono resa conto che avevo trovato una pe… - xlokialmighty : @RaynOwO Io uguale, ma tempo fa ne avevo una poi mi sono rotta le palle -

Ultime Notizie dalla rete : Avevo una Covid, Massimo Boldi: «Non sono un negazionista, anche io ho paura. Uso la mascherina, ma senza ossessione» Corriere della Sera Aggiungi Microsoft Azure Sync alla tua directory

Se hai una directory basata su SAML configurata con Microsoft Azure Identity, puoi aggiungere la possibilità di sincronizzazione alle tue attuali impostazioni. Se hai impostato la tua directory tramit ...

Sulle sorprendenti (=astounding) origini della fantascienza

Presento qua sotto una traduzione di una intervista in lingua inglese apparsa su SKY Wire. L'intervistato è uno scrittore di fantascienza statunitense, Alec Nevala-Lee, e parla di un suo libro sulle o ...

Se hai una directory basata su SAML configurata con Microsoft Azure Identity, puoi aggiungere la possibilità di sincronizzazione alle tue attuali impostazioni. Se hai impostato la tua directory tramit ...Presento qua sotto una traduzione di una intervista in lingua inglese apparsa su SKY Wire. L'intervistato è uno scrittore di fantascienza statunitense, Alec Nevala-Lee, e parla di un suo libro sulle o ...