Alluvione a Crotone | la Protezione Civile della Campania invia 40 volontari

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È partita la “colonna mobile”in soccorso delle popolazioni colpite dall’. Dieci squadre, composte da oltre 40, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. La macchina dei soccorsinostra regione in supportoCalabria è pienamente attiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Crotone – È partita la “colonna mobile” della Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici ( ...Il primo cittadino in un video invita a non uscire di casa: «La situazione è grave, raggiungete i piani alti». Continua intanto a piovere abbondantemente e forti raffiche di vento si stanno abbattendo ...