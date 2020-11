Undiscovered Country: Recensione della serie più attesa dell’anno (Di sabato 21 novembre 2020) Undiscoverd Country in America è stato un vero e proprio successo. Uscito ormai un anno fa per Image Comics, si è imposto fin da subito a pubblico e critica come una delle serie migliori in circolazione. Tanto da essere stata investita da Robert Kirkman in persona come il vero erede di The Walking Dead. Finalmente, da pochi giorni è uscito anche da noi in Italia grazie a Saldapress. Che per l’occasione ha fatto uscire l’opera di Snyder, Soule e Camuncoli in 5 edizioni differenti: una regular, una variant con slipcase e 3 variant disponibili solo su Amazon, Manicomix e Starshop. Ma tutto questo successo e quest’attesa nei confronti di Undiscovered Country è giustificata? La storia che hanno creato Snyder e Suole è (per nostra sfortuna) terribilmente attuale. Ci troveremo di fronte ad un mondo colpito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Undiscoverdin America è stato un vero e proprio successo. Uscito ormai un anno fa per Image Comics, si è imposto fin da subito a pubblico e critica come una dellemigliori in circolazione. Tanto da essere stata investita da Robert Kirkman in persona come il vero erede di The Walking Dead. Finalmente, da pochi giorni è uscito anche da noi in Italia grazie a Saldapress. Che per l’occasione ha fatto uscire l’opera di Snyder, Soule e Camuncoli in 5 edizioni differenti: una regular, una variant con slipcase e 3 variant disponibili solo su Amazon, Manicomix e Starshop. Ma tutto questo successo e quest’nei confronti diè giustificata? La storia che hanno creato Snyder e Suole è (per nostra sfortuna) terribilmente attuale. Ci troveremo di fronte ad un mondo colpito ...

Finalmente è arrivata in Italia la serie più attesa dell'anno! Undiscovered Country edito da saldapress, vi conquisterà coi sui misteri e colpi di scena.

UNDISCOVERED COUNTRY NON È (ANCORA) UN CAPOLAVORO! Anche se i disegni spaccano di brutto

Cultura Milano - 21/11/2020 10:14 - Comincia un viaggio in una regione sconosciuta un tempo chiamata Stati Uniti d’America, ora avvolta nel mistero e letteralmente chiusa dietro ...

