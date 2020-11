Selvaggia Roma, “flirt con calciatore dalla querela facile”: la bomba gossip (Di sabato 21 novembre 2020) Selvaggia Roma ha indubbiamente cambiato gli equilibri all’interno della Casa del GF Vip, ma quanto è attendibile il suo racconto? Se lo sono chiesto gli amici di Casa Chi che ci tengono compagnia puntata dopo puntata con i loro scoop e le chicche di gossip del buon Gabriele Parpiglia proprio sui protagonisti del reality condotto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 novembre 2020)ha indubbiamente cambiato gli equilibri all’interno della Casa del GF Vip, ma quanto è attendibile il suo racconto? Se lo sono chiesto gli amici di Casa Chi che ci tengono compagnia puntata dopo puntata con i loro scoop e le chicche didel buon Gabriele Parpiglia proprio sui protagonisti del reality condotto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : C'è qualcosa di ipnotico nel nome Selvaggia Roma. #GFVIP - trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - itsecretlove : RT @nelnomedeltrash: Scusate ma voglio postarlo perché nei prossimi gf quando vedrò quel salone voglio poter dire che li PRETELLI PIERPAOLO… - ilgiornale : Selvaggia Roma ha acceso lo scontro con la fidanzata di Enock in collegamento telefonico per difendere il suo racco… -