LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: Shiffrin ci prova nella seconda manche. Sogno podio per l’Italia (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 La seconda manche è stata tracciata da Livio Magoni, allenatore italiano di Petra Vlhova, che dunque avrà un ulteriore vantaggio da sfruttare. 13.01 Né Federica Brignone né Marta Bassino sono mai giunte nella top10 in Slalom in Coppa del Mondo. 13.00 Irene Curtoni, nella sua carriera, non è mai arrivata tra le prime 15 a Levi. Oggi può sfatare questo tabù negativo. 12.58 Sono 31 le atlete qualificate per la seconda manche. Si è infatti verificato un pari merito al 30° posto tra la slovena Neja Dvornik, classe 2001, e la croata Leona Popovic. 12.55 Ottimo il rendimento dell’Italia nella prima manche. Irene Curtoni è sesta ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Laè stata tracciata da Livio Magoni, allenatore italiano di Petra Vlhova, che dunque avrà un ulteriore vantaggio da sfruttare. 13.01 Né Federica Brignone né Marta Bassino sono mai giuntetop10 inin Coppa del Mondo. 13.00 Irene Curtoni,sua carriera, non è mai arrivata tra le prime 15 a. Oggi può sfatare questo tabù negativo. 12.58 Sono 31 le atlete qualificate per la. Si è infatti verificato un pari merito al 30° posto tra la slovena Neja Dvornik, classe 2001, e la croata Leona Popovic. 12.55 Ottimo il rendimento delprima. Irene Curtoni è sesta ...

