Juventus-Cagliari, Paratici: “Abituati a vincere, Dybala pronto a dare il 100%. Rumors su CR7? Rispondo così” (Di sabato 21 novembre 2020) "Siamo la Juventus, è nel nostro DNA vincere. Siamo abituati a farlo, è giusto quel che ha detto Pirlo. L'international break c'è da sempre, ora dà più fastidio ma ci dobbiamo convivere, adeguare e accettare la situazione".Sono le parole del ds bianconero Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di "DAZN" a pochi istanti dal fischio d'inizio di Juventus-Cagliari, si è soffermato su alcuni temi caldi in casa bianconera: due dei quali quelli relativi alle condizioni di Dybala e al futuro di CR7."E' un grande giocatore, come tutti i giocatori ha voglia di essere protagonista. Si è trascinato un virus dalla prima pausa della Nazionale, anche prima della Lazio. Ora si è ripreso, ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, è della partita e cercherà di recuperare e di ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) "Siamo la, è nel nostro DNA. Siamo abituati a farlo, è giusto quel che ha detto Pirlo. L'international break c'è da sempre, ora dà più fastidio ma ci dobbiamo convivere, adeguare e accettare la situazione".Sono le parole del ds bianconero Fabioche, intervenuto ai microfoni di "DAZN" a pochi istanti dal fischio d'inizio di, si è soffermato su alcuni temi caldi in casa bianconera: due dei quali quelli relativi alle condizioni die al futuro di."E' un grande giocatore, come tutti i giocatori ha voglia di essere protagonista. Si è trascinato un virus dalla prima pausa della Nazionale, anche prima della Lazio. Ora si è ripreso, ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, è della partita e cercherà di recuperare e di ...

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - AntonellaCica : RT @fanpage: #DAZN down in tutto il mondo: - eu_sentenza : RT @ilpost: Il servizio di streaming DAZN non sta funzionando per molti utenti -