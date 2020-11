I social attaccano Insigne: interviene la moglie a difenderlo (Di sabato 21 novembre 2020) Sui social Lorenzo Insigne, dopo aver partecipato ad una campagna contro la violenza sulle donne, è stato criticato. In sua difesa è intervenuta la moglie Jenny Un momento per ridere è diventato pretesto per accuse gratuite e vigliacche. Ricordate quando, qualche mese fa, le Iene organizzarono uno scherzo a Lorenzo Insigne, inscenando un finto provino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 novembre 2020) SuiLorenzo, dopo aver partecipato ad una campagna contro la violenza sulle donne, è stato criticato. In sua difesa è intervenuta laJenny Un momento per ridere è diventato pretesto per accuse gratuite e vigliacche. Ricordate quando, qualche mese fa, le Iene organizzarono uno scherzo a Lorenzo, inscenando un finto provino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

generacomplotti : RT @Laro_niela: A marzo si urlava dai balconi 'ce la faremo', ora i medici sono oggetto di insulti da parte dei leoni da tastiera. Ma non d… - LRomita54 : @Rita_Pavone_ Mi fa piacere!!...è che mi fa 'male'quando ti attaccano così...x sciocchezze ma...questi sono i socia… - patrikscaria62 : @Acidelius LE LOBBY DEL FARMACO ATTACCANO I PIU DEBOLI IN ITALIA USANDO I PAZIENTI COME CAVIE UMANE - RobertoPaduano1 : @EU_Social Invece per gli over 35 Anagraficamente anziani per il mondo del lavoro si attaccano al tram? - AntiZecche : @AdryWebber @AzzurraBarbuto ASSOLUTAMENTE SIII..I MISERABILI COMUNISTI LA ATTACCANO SUI SOCIAL.E, IL LORO MODO DI… -