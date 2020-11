Golden Boy 2020 | trionfa Haaland | sul podio Ansu Fati e Alphonso Davies

Leggi su itasportpress

(Di sabato 21 novembre 2020) Bisognava sceglierne uno e alla fine non è stato difficile votare per lui. Erling, giovane centravanti del Borussia Dortmund, è il nuovoBoy. Il norvegese hato nel noto premio assegnato da Tuttosport succedendo a Jooo Felix e Matthijs De Ligt, vincitori negli ultimi due anni.La classifica delBoycaption id="attachment 1025835" align="alignnone" width="437" Borussia Dortmund(getty images)/captionSi tratta del primo norvegese a vincere l’ambito riconoscimento di miglior under 21 dell’anno per i giocatori di una massima serie. Mentre è già il secondo calciatore del club tedesco ad imporsi. In precedenza era stato Mario Gotze, nel 2011, a vincere.ha battuto rivali dal calibro del talento blaugrana del Barcellona ...