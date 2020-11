G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader dei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donaldporta la sua battaglia elettorale al G20. Aidei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora dicon loro "per lungo", ...

AppostaMi : Trump ai leader nel G20: 'Voglio lavorare con voi per un decennio straordinario', evidente pensa di fare domanda co… - iconanews : G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo - CorriereQ : G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo - turi29834548 : @Misurelli77 Comunque trump e’ pazzo . Stasera ha mandato un comunicato stampa per il prossimo G20 dicendo che vuol… - noventano : @sciolti_cani #21novembre #Trump #G20RiyadhSummit #MELANIATRUMP Trump al G20:' voglio lavorare con voi per molt… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Trump Trump ai leader del G20: «Voglio lavorare con voi per molto tempo. Intravedo un decennio straordinario» Il Messaggero Trump ai leader del G20: «Voglio lavorare con voi per molto tempo. Intravedo un decennio straordinario»

Il presidente Usa Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al summit G20: ai leader mondiali il tycoon avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro «per ...

G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader dei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", ...

Il presidente Usa Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al summit G20: ai leader mondiali il tycoon avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro «per ...(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader dei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", ...