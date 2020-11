Coronavirus, l’audio del dirigente della Regione Sicilia ai manager della sanità: «Caricate i posti in terapia intensiva» (Di sabato 21 novembre 2020) «Ragazzi, buongiorno, oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre, non sento ca**i perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto di terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede». Inizia così la nota vocale inviata da Mario La Rocca, dirigente del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute della Sicilia. I destinatari dell’audio sono i manager delle Asp Siciliane ai quali La Rocca chiede di procedere rapidamente nell’aggiornamento dei dati relativi ai posti letto Covid disponibili nella Regione. Lo scopo? Evitare che la Sicilia sia sottoposta a ulteriori ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) «Ragazzi, buongiorno, oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre, non sento ca**i perché oggi faranno le valutazioni e in funzione deiletto didecideranno in quale fascia larisiede». Inizia così la nota vocale inviata da Mario La Rocca,del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. I destinatari delsono idelle Aspne ai quali La Rocca chiede di procedere rapidamente nell’aggiornamento dei dati relativi ailetto Covid disponibili nella. Lo scopo? Evitare che lasia sottoposta a ulteriori ...

