Black Lightning chiude con la quarta stagione | Painkiller ne raccoglie l’eredità?

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 21 novembre 2020) The CWdopo 4 stagioni,resta in lavorazione Il rapporto è solido ma ha bisogno di trovare nuovi stimoli. E come in una terapia di coppia anche il rapporto tra The CW e il mondo DC/Warner è in cerca di nuovi stimoli, soprattutto ora che le novità potranno essere sfruttate in streaming da HBO Max senza andare a fare la gioia di Netflix (che però mantiene le vecchie, storiche e consolidate). Così l’operazione di rinnovamento dopo la chiusura di Supergirl, passa per quella di, curiosamente si tratta delle due serie tv inizialmente sviluppate per altri, Supergirl ha addirittura avuto una primasu CBS mentreLightining era pensato per Fox. L’ex Arrowverse ribattezzato CWVerse dopo la fine di ...