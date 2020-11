Violentò 200 bambini, pedofilo inglese stuprato e ucciso dal compagno di cella (Di venerdì 20 novembre 2020) York, 20 nov – «Volevo che sentisse quello che sentivano tutti quei bambini». Così Paul Fitzgerald, detenuto in un carcere di York, nel Regno Unito, ha stuprato e ucciso Richard Huckle, un pedofilo che aveva abusato di più di 200 bambini, ritenendo giusto che dovesse avere un assaggio dei patimenti che aveva causato alle sue giovani vittime. Huckle stava scontando 22 ergastoli. L’omicidio Il fatto risale a un anno fa, il 13 ottobre del 2019, ma i particolari agghiaccianti del delitto sono emersi solo ieri in tribunale. Fitzgerald, a sua volta molestatore sessuale, aveva assassinato brutalmente il suo compagno di cella strangolandolo con un laccio da scarpe. Precedentemente gli aveva infilato una penna nella narice e aveva abusato sessualmente di lui con un attrezzo da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) York, 20 nov – «Volevo che sentisse quello che sentivano tutti quei». Così Paul Fitzgerald, detenuto in un carcere di York, nel Regno Unito, haRichard Huckle, unche aveva abusato di più di 200, ritenendo giusto che dovesse avere un assaggio dei patimenti che aveva causato alle sue giovani vittime. Huckle stava scontando 22 ergastoli. L’omicidio Il fatto risale a un anno fa, il 13 ottobre del 2019, ma i particolari agghiaccianti del delitto sono emersi solo ieri in tribunale. Fitzgerald, a sua volta molestatore sessuale, aveva assassinato brutalmente il suodistrangolandolo con un laccio da scarpe. Precedentemente gli aveva infilato una penna nella narice e aveva abusato sessualmente di lui con un attrezzo da ...

