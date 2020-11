The Last Of Us: HBO ordina ufficialmente la serie tratta dal videogioco (Di venerdì 20 novembre 2020) HBO ha ufficialmente ordinato la produzione della serie The Last Of Us, l'atteso adattamento per il piccolo schermo del videogioco. The Last Of Us, la serie tratta dall'omonimo videogioco, ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di HBO. I portavoce della tv via cavo, tuttavia, per ora non hanno svelato quanti episodi comporranno la prima stagione dell'adattamento della storia che ha conquistato i fan dei videogame. La serie tratta da The Last of Us sarà scritta da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl. Il progetto prevede anche il coinvolgimento, come produttore esecutivo, dell'autore e creative director del videogame, Neil Druckmann. Perché ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) HBO hato la produzione dellaTheOf Us, l'atteso adattamento per il piccolo schermo del. TheOf Us, ladall'omonimo, ha ottenutoil via libera alla produzione da parte di HBO. I portavoce della tv via cavo, tuttavia, per ora non hanno svelato quanti episodi comporranno la prima stagione dell'adattamento della storia che ha conquistato i fan dei videogame. Lada Theof Us sarà scritta da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl. Il progetto prevede anche il coinvolgimento, come produttore esecutivo, dell'autore e creative director del videogame, Neil Druckmann. Perché ...

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us: HBO ordina la serie adattamento del videogioco Cinematographe.it - FilmIsNow The Last of Us: la serie TV entra ufficialmente in produzione

HBO Max ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di una serie TV dedicata al videogioco The Last of US. Neil Druckmann farà da co-sceneggiatore.

