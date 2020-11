Screening di massa in Alto Adige, lunghe file a Bolzano per fare il tampone (Di venerdì 20 novembre 2020) Bolzano, 20 nov – Al via in Alto Adige lo Screening di massa per il coronavirus. L’obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione, ossia 350 mila persone, all’esame del tampone rapido. I test a tappeto sono partiti questa mattina e dureranno tre giorni, fino a domenica, dalle 8 alle 18. I residenti saranno sottoposti a tampone in tutti i 116 Comuni dell’Alto Adige, in quasi 200 presidi. In molti casi si tratta delle palestre utilizzate per i seggi elettorali. Gli asintomatici dovranno stare in quarantena per dieci giorni. Con lo Screening di massa la Provincia autonoma punta a ridurre drasticamente la curva dei contagi. Già martedì 24 riapriranno gli asili e le scuole elementari. L’appello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 nov – Al via inlodiper il coronavirus. L’obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione, ossia 350 mila persone, all’esame delrapido. I test a tappeto sono partiti questa mattina e dureranno tre giorni, fino a domenica, dalle 8 alle 18. I residenti saranno sottoposti ain tutti i 116 Comuni dell’, in quasi 200 presidi. In molti casi si tratta delle palestre utilizzate per i seggi elettorali. Gli asintomatici dovranno stare in quarantena per dieci giorni. Con lodila Provincia autonoma punta a ridurre drasticamente la curva dei contagi. Già martedì 24 riapriranno gli asili e le scuole elementari. L’appello ...

bizcommunityit : Alto Adige, parte lo screening di massa: lunghe code fuori dai presidi - infoitinterno : Alto Adige, al via lo screening di massa: “Unico modo per evitare lockdown fino a febbraio” - Herbert403 : Alto Adige, al via lo screening di massa: “Unico modo per evitare lockdown fino a febbraio”. 350mila test in 3 gior… - RadioItaliaA60 : In Alto Adige è partito lo screening di massa con il progetto Test rapidi. Alle 11,50 avremo come ospite il sindaco… - baldo_nicola_tn : RT @AnsaTrentinoAA: Covid: lunghe code per screening massa a Bolzano. Grande afflusso per test volontario |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Screening massa Alto Adige, al via lo screening di massa: “Unico modo per evitare lockdown fino a febbraio” Il Fatto Quotidiano Covid-19, in Alto Adige cominciati i test di massa: come si svolgono

Da stamattina, alle ore 8, in Alto Adige sono cominciati i test di massa anti-Covid: come funzione la procedura ...

Iniziati test di massa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Alle ore 8 è iniziato in Alto Adige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione, ovvero 350.000 persone, all'esame del tampone rapido.

Da stamattina, alle ore 8, in Alto Adige sono cominciati i test di massa anti-Covid: come funzione la procedura ...(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Alle ore 8 è iniziato in Alto Adige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione, ovvero 350.000 persone, all'esame del tampone rapido.