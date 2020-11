Roma | Dzeko ancora positivo | niente Parma E su Smalling…

Leggi su serieanews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nuovi aggiornamento dall’infermeria giallorossa:al Covid-19, salterà ufficialmente la sfida di campionato contro il. Brutte notizie per Fonseca in vista dell’imminente sfida di campionato contro il, match valido per l’8^ giornata di Serie A., l’attaccante bosniaco, quindi, salterà la sfida contro la compagine emiliana. Terzo tampone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.