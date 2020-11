Patrizia De Blanck lancia un peto di fronte a Selvaggia Roma (video) (Di venerdì 20 novembre 2020) La Contessa Patrizia De Blanck è nota per non riuscire a trattenersi quando ha di fronte una persona a cui gliene deve cantare quattro, ed è anche per questo motivo che, a parte la parentesi negativa del Grande Fratello Vip 5, resta e resterà un personaggio molto amato della televisione. Quanto successo ieri notte, al momento dei saluti finali prima di andare a dormire, rientra tra virgolette nel medesimo contesto: come direbbe qualcuno, “quanno ce vo, ce vo“, se poi il pubblico davanti a te è ristretto e parla la tua stessa lingua diventa tutto più semplice. La De Blanck si rilassa un po’ troppo, la reazione di Selvaggia Pochi secondi prima di dare a modo suo la buonanotte (“È giunta l’ora”), Patrizia De Blanck ha lanciato un peto in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) La ContessaDeè nota per non riuscire a trattenersi quando ha diuna persona a cui gliene deve cantare quattro, ed è anche per questo motivo che, a parte la parentesi negativa del Grande Fratello Vip 5, resta e resterà un personaggio molto amato della televisione. Quanto successo ieri notte, al momento dei saluti finali prima di andare a dormire, rientra tra virgolette nel medesimo contesto: come direbbe qualcuno, “quanno ce vo, ce vo“, se poi il pubblico davanti a te è ristretto e parla la tua stessa lingua diventa tutto più semplice. La Desi rilassa un po’ troppo, la reazione diPochi secondi prima di dare a modo suo la buonanotte (“È giunta l’ora”),Dehato unin ...

