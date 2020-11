Olgiate Olona: nascerà un "bosco del respiro" in memoria delle vittime del Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Piante di paulownia, l'albero dalle grandi foglie mangia smog, in ricordo degli Olgiatesi morti a causa del Covid 19: 8 esemplari saranno messi a dimora domani, Giornata nazionale dell'albero, nel ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Piante di paulownia, l'albero dalle grandi foglie mangia smog, in ricordo deglisi morti a causa del19: 8 esemplari saranno messi a dimora domani, Giornata nazionale dell'albero, nel ...

