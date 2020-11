"Non continuate a lasciarci indietro…Scuole aperte in Campania!" (Di venerdì 20 novembre 2020) Alunni di una scuola elementare impegnati in una lezione di Geografia in piazza del Plebiscito a Napoli, Le scuole in Campania, su disposizione anti contagio del governatore Vincenzo De Luca, restano ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 20 novembre 2020) Alunni di una scuola elementare impegnati in una lezione di Geografia in piazza del Plebiscito a Napoli, Le scuole in Campania, su disposizione anti contagio del governatore Vincenzo De Luca, restano ...

Benji_Mascolo : Ci saranno persone che vi prenderanno in giro ad ogni passo del vostro percorso di vita. Voi non offendetevi e non… - haroldluvloueh : Vado avanti dopo che sennò oggi non faccio veramente nulla di Uni??? continuate a streammare ???? #LifeGoesOn #BTS_BE #BEDAY - funakiokuda : GG @Fiorentinanews un articolo veramente sensato ed importante per i tifosi della fiorentina,grazie di questa inter… - SandGrains_Anja : RT @Stregalife1: #20Novembre #UnRicordoInUnTweet #VentagliDiParole Ricordo, non te ne andare! Volto, non svanire, così, come nella morte! C… - fedram67 : RT @Stregalife1: #20Novembre #UnRicordoInUnTweet #VentagliDiParole Ricordo, non te ne andare! Volto, non svanire, così, come nella morte! C… -

Ultime Notizie dalla rete : Non continuate Campania, l'appello: “Non continuate a lasciarci indietro, scuole aperte” StileTV Il prestito in biblioteca non si ferma: due modi per continuare a leggere

Le nuove regole anti-Covid impongono la chiusura della Biblioteca Sognalibro: ma questo non blocca l’attività di diffusione. Il servizio di prestito dei libri a Casalgrande resta attivo in due forme.

Recovery, Parlamento Ue: “No a rinegoziazione degli accordi, non cediamo su Stato di diritto”. Ma Slovenia si schiera con Budapest e Varsavia

Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...

Le nuove regole anti-Covid impongono la chiusura della Biblioteca Sognalibro: ma questo non blocca l’attività di diffusione. Il servizio di prestito dei libri a Casalgrande resta attivo in due forme.Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...