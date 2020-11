Lippi: «Per lo scudetto vedo solo la Juve. Il Milan lotterà fino alla fine» (Di venerdì 20 novembre 2020) Marcello Lippi dice la sua sullo scudetto alla vigilia della ripresa del campionato. L’ex tecnico bianconero incorona Andrea Pirlo Marcello Lippi è sicuro sulle pagine de La Gazzetta Dello Sport: la Juve vincerà lo scudetto. Ecco le sue parole. scudetto – «Soltanto una squadra? La Juventus. Il Milan arriverà fino alla fine. Outsider? Napoli e Atalanta». PIRLO E CONTE RISALITA? – «Perchè dovrebbero risalire? Sono lassù in alto anche se il Milan oggi più dell’Inter, e ci resteranno. Sia conte sia Pioli». RONALDO IBRA O LUKAKU – «Se parliamo di più decisivo per la sua squadra, Lukaku». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Marcellodice la sua sullovigilia della ripresa del campionato. L’ex tecnico bianconero incorona Andrea Pirlo Marcelloè sicuro sulle pagine de La Gazzetta Dello Sport: lavincerà lo. Ecco le sue parole.– «Soltanto una squadra? Lantus. Ilarriverà. Outsider? Napoli e Atalanta». PIRLO E CONTE RISALITA? – «Perchè dovrebbero risalire? Sono lassù in alto anche se iloggi più dell’Inter, e ci resteranno. Sia conte sia Pioli». RONALDO IBRA O LUKAKU – «Se parliamo di più decisivo per la sua squadra, Lukaku». Leggi su Calcionews24.com

Ecco le parole dell’ex difensore della Juventus Ciro Ferrara, intervistato da La Gazzetta dello Sport, fa eco a Marcello Lippi nella sua personale griglia per lo Scudetto. SCUDETTO – «Juventus, Inter ...

