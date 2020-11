Le mascherine di stoffa anti-covid proteggono solo in questo modo | ecco come

(Di venerdì 20 novembre 2020) LediDpi, realizzate con materiali lavabili, hanno efficacia contro il Coronavirus se sono lavate tutti i giorni in lavatrice. Affiancano lechirurgiche e quelle più complesse nel contrastare il contagio grazie alla protezione certa di naso e bocca da goccioline di saliva o muco contaminati. Questa efficacia però è dimostrata se ledivengono trattate tutti i giornivia abbiamo detto. Quindi: lavatrice, acqua calda e detersivo a base alcolica per distruggere sulle superfici interne ed esterne batteri e virus. Infatti, polvere, sporcizia e frequente uso le rendono un concentrato di germi a lungo andare, che contribuiamo noi stessi a creare respirando, parlando tossendo o starnutendo. I test sulledi ...

