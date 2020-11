Furia De Luca: “Ispettori in Campania una cialtronata propagandistica” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono arrivati degli ispettori in Campania, un’altra cialtronata tutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l’onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi la regione non è a conoscenza delle relazioni degli ispettori. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati”. Lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta facebook per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Campania. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono arrivati degli ispettori in, un’altratutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l’onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi la regione non è a conoscenza delle relazioni degli ispettori. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati”. Lo ha dichiarato il governatore della, Vincenzo De, in una diretta facebook per fare il punto sulla situazione epidemiologica in. SportFace.

