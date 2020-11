Esplosione in un ristorante in Cina, 34 i feriti | video (Di venerdì 20 novembre 2020) Miluo, Cina - Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il momento dell'Esplosione di un ristorante orse dovuta ad una bombola del gas. I dipendenti, appena notata la nube di fumo, si sono avviCinati per capire cosa stesse succedendo, rimanendo intrappolati nelle fiamme. Nel video si notano anche molti clienti che fuggono all'improvviso, alcuni con gli abiti incendiati. Milano Esplosione Palazzo Piazza Libia Fuga Gas Ci sono diversi feriti, alcuni molto gravi per lo scoppio avvenuto all'alba ...Esplosione Russia NoneEsplosione Baltimore None Leggi su panorama (Di venerdì 20 novembre 2020) Miluo,- Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il momento dell'di unorse dovuta ad una bombola del gas. I dipendenti, appena notata la nube di fumo, si sono avviti per capire cosa stesse succedendo, rimanendo intrappolati nelle fiamme. Nelsi notano anche molti clienti che fuggono all'improvviso, alcuni con gli abiti incendiati. MilanoPalazzo Piazza Libia Fuga Gas Ci sono diversi, alcuni molto gravi per lo scoppio avvenuto all'alba ...Russia NoneBaltimore None

