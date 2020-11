Da Mulino Bianco e Pan di Stelle e-commerce per regali personalizzati (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti. Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate.Dal 16 novembre, infatti, è online il nuovo sito di e-commerce www.dedicatoate.it (oltre a www.dedicatoate.MulinoBianco.it e www.dedicatoate.pandiStelle.it), dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati, inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l’opportunità, per la prima volta, di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini, direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti.e Pan dihanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate.Dal 16 novembre, infatti, è online il nuovo sito di e-www.dedicatoate.it (oltre a www.dedicatoate..it e www.dedicatoate.pandi.it), dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati, inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l’opportunità, per la prima volta, di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini, direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i ...

