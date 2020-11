Covid, Arcuri: ipotesi patentino per i vaccinati (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Dopo aver inviato la richiesta a regioni e asl di individuare presidi ospedalieri per la somministrazione delle prime dosi di vaccino contro il Covid, il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha annunciato che lunedì prossimo pubblicherà probabilmente il bando per acquistare siringhe, aghi e altri accessori indispensabili a garantire la somministrazione. “Sarà un acquisto molto corposo e un po’ articolato: le tipologie di siringhe sono almeno tre e le misure degli aghi almeno sei. Auspico di essere in possesso delle siringhe prima di avere le dosi”, ha dichiarato Arcuri. Un’altra ipotesi su cui si sta lavorando è quella di istituire un certificato speciale o patentino per i vaccinati. “Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Dopo aver inviato la richiesta a regioni e asl di individuare presidi ospedalieri per la somministrazione delle prime dosi di vaccino contro il, il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico, ha annunciato che lunedì prossimo pubblicherà probabilmente il bando per acquistare siringhe, aghi e altri accessori indispensabili a garantire la somministrazione. “Sarà un acquisto molto corposo e un po’ articolato: le tipologie di siringhe sono almeno tre e le misure degli aghi almeno sei. Auspico di essere in possesso delle siringhe prima di avere le dosi”, ha dichiarato. Un’altrasu cui si sta lavorando è quella di istituire un certificato speciale oper i. “Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di ...

SkyTG24 : Uno studio dimostra che i #tamponi rapidi acquistati dal commissario #Arcuri potrebbero sbagliare 6 volte su 10. I… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - SkyTG24 : Covid, i tamponi rapidi di Arcuri riconoscono 4 malati su 10 - lucajuk : RT @EsercitoCrucian: 'Io non so dirle se è tardi' #Arcuri, supercommissariostraordinario risponde a chi gli fa presente che, a differenza… - koaz74 : RT @antonio_bordin: #Arcuri vuole il patentino per i vaccinati #Covid. E per chi non si vaccina, una bella stella gialla ed un numero tatua… -