“Ci stiamo frequentando”. UeD, il colpo di scena è servito: Pamela Barretta vuota il sacco. E chi se l’aspettava? (Di venerdì 20 novembre 2020) Un’autentica bomba nello studio di Uomini e Donne, a lanciarla è Pamela Barretta una delle protagoniste più discusse del Trono Over e dell’intero dating show di Maria De Filippi. Un percorso pieno di ostacoli quella della bellissima 36enne brindisina approdata a Uomini e Donne nel 2018. Un percorso pieno di delusioni con la lunga storia d’amore con Stefano Torrese naufragata a causa di gelosie e tradimenti. Tornata a Uomini e Donne, aveva iniziato una frequentazione con Enzo Capo con il quale aveva lasciato il programma a dicembre 2019. Qualche mese dopo, tuttavia, Pamela aveva annuncia la rottura. I due si sono ritrovati nello studio, dopo una vera e propria guerra social, e si sono affrontati senza esclusione di colpi. Nonostante Pamela fatichi a fidarsi di Enzo, la dama non aveva nascosto i suoi sentimenti ma il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Un’autentica bomba nello studio di Uomini e Donne, a lanciarla èuna delle protagoniste più discusse del Trono Over e dell’intero dating show di Maria De Filippi. Un percorso pieno di ostacoli quella della bellissima 36enne brindisina approdata a Uomini e Donne nel 2018. Un percorso pieno di delusioni con la lunga storia d’amore con Stefano Torrese naufragata a causa di gelosie e tradimenti. Tornata a Uomini e Donne, aveva iniziato una frequentazione con Enzo Capo con il quale aveva lasciato il programma a dicembre 2019. Qualche mese dopo, tuttavia,aveva annuncia la rottura. I due si sono ritrovati nello studio, dopo una vera e propria guerra social, e si sono affrontati senza esclusione di colpi. Nonostantefatichi a fidarsi di Enzo, la dama non aveva nascosto i suoi sentimenti ma il ...

