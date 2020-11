Black Friday e inquinamento: emissioni da capogiro (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 27 novembre sarà il venerdì più atteso per la corsa agli acquisti online. Un Black Friday da record prevedono gli esperti per questo 2020, sopratutto a causa delle restrizioni per la pandemia da covid-19. Oltre agli altissimi numeri di acquisti rispetto agli anni precedenti, preoccupa il livello di inquinamento e emissione di gas serra Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 27 novembre sarà il venerdì più atteso per la corsa agli acquisti online. Unda record prevedono gli esperti per questo 2020, sopratutto a causa delle restrizioni per la pandemia da covid-19. Oltre agli altissimi numeri di acquisti rispetto agli anni precedenti, preoccupa il livello die emissione di gas serra

HuffPostItalia : Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping - TwitGinger : Black Friday 2020: abbiamo degli sconti pazzeschi per voi sull’oulet Nike! - mspiccia : Da HONOR il black friday arriva in anticipo e dura 10 giorni - TheGeekerz : Da HONOR il black friday arriva in anticipo e dura 10 giorni - nista1927 : @sonoftotti Con gli sconti del Black Friday hanno messo anche quello più o meno allo stesso prezzo, solo che ho già… -