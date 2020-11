Anche in Italia Microsoft Edge trova per voi coupon sconto | come funziona

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ora che il Black Friday 2020 è sempre più vicino e che le principali catene di distribuzione hanno già avviato tutta una serie di promozioni piuttosto golose, c’è pure una nuova funzione diche potrebbe rivelarsi molto utile per tutti coloro che sono a caccia di offerte. Funzione che era stata presentata in via ufficiale ad inizio novembre dal colosso di Redmond, e che ora sta iniziando ad essere distribuitaper tutti i clientini. Si tratta di una feature che permette adi individuare in autonomiain rete.dicevamo, finora questa possibilità era limitata ad alcuni utenti, ma adesso sta raggiungendo il browser di un pubblico decisamente più vasto, compreso quello del Bel ...