Amici 20, Riccardo fa infuriare Cuccarini e Elena D'Amario: "Non devi farlo" (Di venerdì 20 novembre 2020) Non un inizio facile per il ballerino della nuova edizione: Lorella non ha gradito il suo giocare con le telecamere e lo ha rimproverato. Gli sketch con Rosa non sono piaciuti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

klub99it : Il trailer di 'Weekend', #thriller diretto da #RiccardoGrandi ambientato in un rifugio di montagna tra le nevi con… - saintlauretn : Mio padre che quest’anno è appassionato di amici perché Riccardo andava a scuola dove lavora lui. “È troppo un brav… - rvmoredifondo : Rudy ad amici che dice “penso tu abbia un criceto nella testa...” io che che penso solo a Riccardo?? #Amici20 - riccardo_71 : @Mafara72 @GeppiC @chesucc3de Un tale ha fatto sesso con una donna, poi ha condiviso un video con gli amici. Non so… - ilwharry : RT @Maria__Pia_: quindi mi state dicendo che quattro anni fa Riccardo veniva ammesso ad amici, ed io non ho capito quando esattamente siano… -