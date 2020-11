Sampdoria, per Augello è pronto il rinnovo (Di giovedì 19 novembre 2020) La Sampdoria e Tommaso Augello hanno cominciato le trattative per il rinnovo di contratto Tommaso Augello a Bologna non ci sarà. Il terzino della Sampdoria dovrà scontare un turno di squalifica e, con tutta probabilità, sarà sostituito da Vasco Regini. L’assenza è di quelle importanti per la compagine di Claudio Ranieri che sulla corsia mancina ha trovato in Augello un vero gioiello sia in fase difensiva che quando si tratta di attaccare. La Sampdoria memore di quanto è successo con Gaston Ramirez per quanto riguarda i rinnovi di contratto, non vuole correre rischi e ha già aperto i dialoghi con Augello per il prolungamento di contratto. A quanto riporta il Secolo XIX, il terzino è pronto a firmare fino al 2025 con un contestuale ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Lae Tommasohanno cominciato le trattative per ildi contratto Tommasoa Bologna non ci sarà. Il terzino delladovrà scontare un turno di squalifica e, con tutta probabilità, sarà sostituito da Vasco Regini. L’assenza è di quelle importanti per la compagine di Claudio Ranieri che sulla corsia mancina ha trovato inun vero gioiello sia in fase difensiva che quando si tratta di attaccare. Lamemore di quanto è successo con Gaston Ramirez per quanto riguarda i rinnovi di contratto, non vuole correre rischi e ha già aperto i dialoghi conper il prolungamento di contratto. A quanto riporta il Secolo XIX, il terzino èa firmare fino al 2025 con un contestuale ...

Rinvio della gara di campionato tra Sampdoria e Roma in programma per questa sera allo stadio Marassi di Genova. La causa è l'allerta meteo...

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco è reduce dal convincente successo inflitto alla Sampdoria, utile per salire a quota 10 punti e a tre lunghezze ...

