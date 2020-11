Roma, momenti di terrore per madre e figlio: banditi entrano in casa e li legano, li rapinano e danno fuoco all’auto (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli hanno legato i polsi, li hanno minacciati armati di pistola e gli hanno svaligiato casa. Attimi di paura quelli vissuti da una madre e il figlio di 18 anni nella propria abitazione in via Castelsardo, poco distante da Colle del Sole. Era mezzanotte e venti di martedì 17 novembre quando i due malviventi dall’accento Romano, incappucciati e armati, hanno aspettato che la donna rientrasse a casa con la propria auto per fare irruzione nella villa. I rapinatori hanno messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via alcuni orologi preziosi dal valore – stando ad una prima stima – di oltre 60.000 euro. Poi, si sono dati alla fuga a bordo dell’auto della vittima. Macchina ritrovata successivamente bruciata in via Porta Medaglia: si tratta di un incendio doloso per gli agenti. Ma dei malviventi nessuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli hanno legato i polsi, li hanno minacciati armati di pistola e gli hanno svaligiato. Attimi di paura quelli vissuti da unae ildi 18 anni nella propria abitazione in via Castelsardo, poco distante da Colle del Sole. Era mezzanotte e venti di martedì 17 novembre quando i due malviventi dall’accentono, incappucciati e armati, hanno aspettato che la donna rientrasse acon la propria auto per fare irruzione nella villa. I rapinatori hanno messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via alcuni orologi preziosi dal valore – stando ad una prima stima – di oltre 60.000 euro. Poi, si sono dati alla fuga a bordo dell’auto della vittima. Macchina ritrovata successivamente bruciata in via Porta Medaglia: si tratta di un incendio doloso per gli agenti. Ma dei malviventi nessuna ...

