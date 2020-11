Previsioni Kaspersky per il 2021: nuovi approcci e strategie per gli attacchi mirati (Di giovedì 19 novembre 2020) (Milano, 19 novembre 2020) - Milano, 19 novembre 2020 - I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le Previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando come il panorama degli attacchi mirati cambierà nei prossimi mesi. Le difficoltà incontrate nel 2020 condurranno a notevoli cambiamenti strutturali e strategici, non solo nella nostra vita quotidiana, ma anche nel settore degli attacchi mirati. Questo anche a causa della presenza di una maggiore superficie d'attacco. nuovi vettori di attacco, come il targeting delle appliance di rete e la ricerca di vulnerabilità 5G, si affiancheranno ad attacchi in più fasi e ad azioni positive contro tutte quelle attività che consentono gli attacchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) (Milano, 19 novembre 2020) - Milano, 19 novembre 2020 - I ricercatori dihanno condiviso leper ilsulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando come il panorama deglicambierà nei prossimi mesi. Le difficoltà incontrate nel 2020 condurranno a notevoli cambiamenti strutturali e strategici, non solo nella nostra vita quotidiana, ma anche nel settore degli. Questo anche a causa della presenza di una maggiore superficie d'attacco.vettori di attacco, come il targeting delle appliance di rete e la ricerca di vulnerabilità 5G, si affiancheranno adin più fasi e ad azioni positive contro tutte quelle attività che consentono gli...

MauraFrusone : RT @KasperskyLabIT: Previsioni di minacce mirate avanzate di Kaspersky per il 2021 Partecipa al webinar gratuito! #cybersec #infosec #net… - DPO_News : RT @KasperskyLabIT: Previsioni di minacce mirate avanzate di Kaspersky per il 2021 Partecipa al webinar gratuito! #cybersec #infosec #net… - sectest9 : RT @KasperskyLabIT: Previsioni di minacce mirate avanzate di Kaspersky per il 2021 Partecipa al webinar gratuito! #cybersec #infosec #net… - CyberSecurityN8 : RT @KasperskyLabIT: Previsioni di minacce mirate avanzate di Kaspersky per il 2021 Partecipa al webinar gratuito! #cybersec #infosec #net… - KasperskyLabIT : Previsioni di minacce mirate avanzate di Kaspersky per il 2021 Partecipa al webinar gratuito! #cybersec #infosec… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Kaspersky Previsioni Kaspersky per il 2021: nuovi approcci e strategie per gli attacchi mirati Yahoo Notizie