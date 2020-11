Mirabelli: «Juventus-Napoli? C’è rammarico per una partita non decisa sul campo» (Di giovedì 19 novembre 2020) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa a Juve-Napoli. Ecco le sue parole Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole su Juve-Napoli riportate da Il Corriere dello Sport. «Non credo che per Juventus-Napoli si possa parlare di una sentenza politica, c’è indipendendenza degli organi giudicanti e non interveniamo nel merito. È un caso che rappresenta una sconfitta per tutti, lo sport non può essere solo affare ma un attività dove ci possono essere vittorie o sconfitte sul campo, non a tavolino. Sentenza? C’è rammarico quando una competizione non viene risolta attraverso il suo naturale svolgimento, cioè quello di atleti che si affrontano sul ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa a Juve-. Ecco le sue parole Massimiliano, ex ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole su Juve-riportate da Il Corriere dello Sport. «Non credo che persi possa parlare di una sentenza politica, c’è indipendendenza degli organi giudicanti e non interveniamo nel merito. È un caso che rappresenta una sconfitta per tutti, lo sport non può essere solo affare ma un attività dove ci possono essere vittorie o sconfitte sul, non a tavolino. Sentenza? C’èquando una competizione non viene risolta attraverso il suo naturale svolgimento, cioè quello di atleti che si affrontano sul ...

