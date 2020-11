Inter | possibile scambio Paredes-Eriksen a gennaio

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per il mercato dil’mette nel mirino Leandro. L’ex giocatore della Roma piace ai nerazzurri che già in precedenza avevano provato a mettere in piedi unocon Brozovic secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’argentino sarebbeessato ed ecco che Christianpotrebbe rivelarsi la giusta pedina per locon il Paris Saint-Germain. Entrambi i cartellini dovrebbero essere valutati intorno ai 20 milioni e i club potrebbero procedere ad unoalla pari. SportFace.