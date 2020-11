Fuochi illegali per Capodanno | maxi sequestro nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli contro iin vista di. Il bilancio è di 4.300pirotecnicipericolosi, del peso complessivo di oltre 260 kg, scoperti e sequestrati; di quattro arresti e due denunce. Quattro le operazioni portate a termine dalle fiamme gialle. I finanzieri della Compagnia di Giugliano hanno scoperto a Casalnuovo una fiorente attività di commercio di bottidel tipo “cobra”. Sono quindi stati sequestrati 2100 botti altamente pericolosi, del peso complessivo di 117 kg e con massa attiva di 52 kg, questi prodotti artigianalmente e detenuti in maniera non conforme. Nell’occasione è stato tratto in arresto un 60enne. In un secondo intervento, le ...