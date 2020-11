Delitto Yara Gambirasio | è appena arriva la notizia

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo aver destato un grande clamore mediatico, occupando per anni le cronache dei quotidiani e animando trasmissioni televisive e i telegiornali, diventa un film il caso di, la tredicenne di Brembate Sopra sparita il 26 novembre 2010 e il cui cadavere venne rinvenuto tre mesi più tardi in un campo di Chignolo d’Isola. Per il suo omicidio il muratore di Mapello Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo, nonostante si sia sempre dichiarato innocente e continui a farlo. Il regista Marco Tullio Giordana è il regista, mentre l’attore bergamasco (è di Sarnico) Alessio Boni vestirà i panni del comandante dei carabinieri e la bravissima Isabella Ragonese quelli della pm della Procura di Bergamo Letizia Ruggeri, il magistrato che molte volte si è presentato in tribunale guidando una moto di grossa cilindrata. Il film, ...